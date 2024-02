Portuguesa demite Dado Cavalcanti antes de confronto direto com o Corinthians

A Portuguesa anunciou nesta quinta-feira a saída do técnico Dado Cavalcanti. A decisão foi tomada por causa dos maus resultados da equipe no Campeonato Paulista. Além dele, seu auxiliar Pedro Gama também deixa o cargo.

"Agradeço a todos que estiveram comigo no dia a dia de trabalho, foi um prazer trabalhar na Portuguesa. Saio com muita gratidão e faço questão de deixar aqui meu obrigado a todos funcionários, jogadores e diretoria da Lusa. Minha torcida será de longe agora", disse o treinador.

Após ter ficado muito perto do rebaixamento na temporada passada, a Portuguesa apostou em nomes renomados para 2024, dentre eles, Giovanni Augusto, Henrique Dourado e Victor Andrade. Na estreia, a Lusa venceu a Inter de Limeira por 3 a 2 e viu a expectativa em cima do clube aumentar.

No entanto, decepcionou nas outras cinco rodadas e acabou sendo derrotada em todas, para: Red Bull Bragantino (2 a 1), São Paulo (1 a 0), Ponte Preta (2 a 0) e São Bernardo (1 a 0). O último revés acabou foi o estopim para a saída de Dado Cavalcanti.

A Portuguesa busca definir o mais rapidamente possível o seu novo treinador, já que fará um duelo direto contra o rebaixamento no próximo domingo, às 16h, diante do Corinthians, na Neo Química Arena, pela sétima rodada. Dentre os nomes cotados, está o de Gilson Kleina.

Com três pontos conquistados em cinco jogos, a Portuguesa ocupa o terceiro lugar do Grupo A do Paulistão, à frente apenas do Santo André, com dois. O líder é o Santos, com 15.

Além da Portuguesa, mais dois clubes do Paulistão já trocaram de treinador. O Corinthians demitiu Mano Menezes e está a detalhes de anunciar António Oliveira, ex-Cuiabá, enquanto que o Santo André trocou Fernando Marchiori por Márcio Fernandes.