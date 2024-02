Grêmio define Diego Costa, ex-Botafogo e Atlético-MG, como substituto de Luis Suárez

O Grêmio encerrou nesta quinta-feira a busca pelo camisa 9, substituto de Luis Suárez, que deixou o clube para se juntar a Messi no Inter Miami, dos Estados Unidos. O clube gaúcho confirmou a contratação de Diego Costa, ex-Botafogo. O atleta é aguardado em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar contrato até dezembro de 2024.

Contratado para ser opção a Tiquinho Soares no Botafogo, Diego Costa atuou em 15 jogos e marcou três gols na campanha do time carioca que ficou marcada pela perda de um título brasileiro que estava praticamente ganho. Descontente por ser opção no banco de reservas, optou por deixar o clube.

No País, passou também pelo Atlético-MG, por quem conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021. Nos bastidores, os boatos eram que o atacante teve problemas de relacionamento com jogadores e dirigentes e, por isso, não quis continuar em Belo Horizonte. Vale lembrar que o atacante era reserva de um ataque geralmente formado por Hulk, Vargas e Keno.

Diego Costa foi fazer sucesso realmente no exterior. Teve passagens marcantes por Atlético de Madrid e Chelsea, tanto que acabou sendo convocado para defender a Espanha nas Copas de 2014, no Brasil, e 2018, na Rússia.

Pelo time espanhol, viveu a sua melhor temporada entre os anos de 2013 e 2014, quando fez 52 jogos e marcou 36 gols. No Grêmio, chega para herdar a camisa 9 que era de Suárez.

O atacante foi a opção mais viável de uma lista extensa de jogadores oferecidos ao Grêmio. Balotelli e Cavani foram outros cotados, mas a primeira opção do clube era Funes Mori, que acabou não sendo liberado pelo Monterrey, do México.

Com cinco vitórias em seis jogos, o Grêmio é o líder do Campeonato Gaúcho, com 15 pontos. O próximo desafio é diante do São Luiz, neste sábado, às 16h30, na Arena do Grêmio, pela sétima rodada.