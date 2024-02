Com um a mais, Mirassol atropela e deixa Santo André na lanterna do Paulistão

O Mirassol teve uma noite tranquila nesta quinta-feira, no Maião, em Mirassol. Atuando com um a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo, o time não tomou conhecimento do frágil Santo André e goleou por 4 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Dellatorre marcou duas vezes e foi o destaque da partida. Rodrigo Ferreira e Negueba completaram o placar.

A vitória deixa o Mirassol em situação confortável no Grupo C, com nove pontos, cinco a mais que a Inter de Limeira, terceira colocada com quatro, e seis na frente do Corinthians, lanterna, com três. Já o Santo André é o único time que não venceu no estadual e ocupa a última colocação geral, com apenas dois pontos no Grupo A, liderado pelo Santos, com 15.

Atuando em casa, não demorou muito para o Mirassol impor seu ritmo de jogo e abrir o placar logo com 14 minutos. Após cruzamento, Luiz Otávio cabeceou, o goleiro Luiz Daniel deu rebote e Dellatorre completou para as redes. O que já estava ruim para o Santo André, piorou aos 19. Sem se encontrar, viu Júnior Caiçara derrubar Dellatorre na entrada da área e ser expulso direto.

Com um a mais, o domínio do Mirassol ficou evidente. Com espaços, Fernandinho fez jogada individual e cruzou rasteiro para Rodrigo Ferreira empurrar para o gol, aos 25. Os donos da casa não tiravam o pé e chegavam com facilidade. O terceiro gol era questão de tempo. Já nos acréscimos, Fernandinho fez nova jogada individual e acabou derrubado dentro da área. Dellatorre cobrou o pênalti com categoria e marcou o terceiro, aos 48.

Na segunda etapa, o Mirassol aproveitou para trocar jogadores pendurados e administrar o resultado. Mesmo tirando o pé, os donos da casa começaram a dar números na goleada. Na cobrança de escanteio, Chico Kim deu uma bela fatiada na bola para Negueba, que entrou livre na área e emendou um belo peixinho para marcar o quarto, aos 11 minutos.

Abatido, o Santo André pouco conseguiu trocar passes e finalizar a gol. Na reta final, o zagueiro Luiz Gustavo acabou se lesionando. Como o técnico Márcio Fernandes, que fazia sua estreia, já tinha feito as cinco substituições, acabou a partida com nove atletas. Com a vitória mais que encaminhada, os donos da casa diminuíram drasticamente a intensidade e trocaram passes à espera do apito final.

Na próxima rodada, o Mirassol recebe o Santos, no mesmo Maião, no domingo, às 18 horas. Já o Santo André encara o Palmeiras, na segunda-feira, às 19 horas, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 4 X 0 SANTO ANDRÉ

MIRASSOL - Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Warley (Marcelo); Gabriel (Ronald Lopes), Danielzinho e Chico Kim (Isaque); Negueba (Diego Gonçalves), Dellatorre e Fernandinho (Paulinho Bóia). Técnico: Mozart Santos.

SANTO ANDRÉ - Luiz Daniel; Zé Mateus, Afonso (João Victor), Luiz Gustavo e Júnior Caiçara; Sousa, Dudu Vieira, Felipe Ferreira (Richard) e Robinho (Wellington Reis); Cléo Silva (Léo Passos) e Lohan (Geovane). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS - Dellatorre, aos 14 e 49, Rodrigo Ferreira, aos 25 minutos do primeiro tempo. Negueba, aos 12 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel e Marcelo (Mirassol); Sousa (Santo André).

CARTÃO VERMELHO - Júnior Caiçara (Santo André).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA - R$ 47.560,00.

PÚBLICO - 2.224 pagantes.

LOCAL - Estádio José Maria dos Campos Maia, em Mirassol (SP).