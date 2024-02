Brasil sofre 'apagão' e perde para a Austrália na estreia do Pré-Olímpico feminino de basquete

O Brasil estreou no Pré-Olímpico de basquete feminino com derrota para a Austrália por 60 a 55, nesta quinta-feira, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém. Apesar de viver seu melhor momento dos últimos anos - conquistou três títulos recentemente (Americup, Jogos Pan-Americanos de Santiago e Sul-Americano) -, a equipe brasileira sofreu alguns 'apagões' durante a partida e foi derrotada na primeira rodada.

Com a derrota, o Brasil fica no terceiro lugar do Grupo 1, ao lado da Sérvia, que perdeu para a Alemanha por 73 a 66. A cestinha da partida foi Ezi Magbegor, com 18 pontos. Damiris Dantas e Kamila Silva marcaram 11 cada.

O Brasil chegou a ficar dez pontos atrás do marcador no primeiro tempo. No entanto, recuperou-se no terceiro quarto, chegou a virar no quarto final, mas acabou sofrendo um novo 'apagão' e deixou a Austrália se recuperar na partida e sair com a vitória.

Liderada pela pivô Damiris Dantas, a equipe brasileira fez um bom primeiro quarto e deu a entender que o duelo seria equilibrado. Apesar de não ficar à frente do marcador nenhuma vez, o Brasil não deixou a Austrália se distanciar e chegou a empatar por 13 a 13, mas a seleção adversária foi levemente superior e levou uma vantagem de três pontos (19 a 16) para o segundo quarto.

Foi aí que tudo mudou. A Austrália fez duas cestas de três e anulou o ataque brasileiro, que ficou dez pontos atrás do marcador (33 a 23). O Brasil anotou neste período apenas sete pontos, contra 14 do seu adversário.

O intervalo acabou caindo em ótima hora para a seleção brasileira, que conseguiu se ajustar e voltar para quadra com outra postura. Foram quatro cestas de três e um aproveitamento excelente no ataque, que recolocou a equipe na partida. Acomodada com a vantagem, a Austrália, por sua vez, pareceu perdida na partida e foi para o quarto quarto com apenas dois pontos à frente no marcador.

Foi só o quarto tempo começar que o Brasil empatou e ficou à frente do placar pela primeira vez na partida. No entanto, voltou a cair de produção, deixou a Austrália virar e conheceu sua primeira derrota.

O Brasil volta à quadra no sábado, às 20h (horário de Brasília), para enfrentar a Sérvia. No mesmo dia, às 17h, a Austrália pega a Alemanha.