Palmeiras faz jogo desanimado e ganha do Ituano com gols de López e Rony no Paulistão

A derrota na Supercopa Rei provocou mudanças no Palmeiras. Nem todas, porém, foram convenientes. Nesta quinta-feira, Abel Ferreira tentou estabelecer nova dinâmica no meio-campo alviverde, mas o ambiente da Arena Barueri, com baixa presença de torcedores, e o adversário frágil não contribuíram para uma boa partida. Mesmo desanimados, os atuais bicampeões do Paulistão derrotaram o Ituano por 2 a 0, com gols de Flaco López e Rony.

A partida teve mais relevância por aspectos individuais. López, alvo de Abel por perder um gol na Supercopa, voltou a balançar as redes para recuperar a confiança e mostrar que será útil ao Palmeiras em 2024. As participações de Zé Rafael e Aníbal Moreno dão motivos para o comandante português escolher um esquema que favoreça a presença dos dois volantes. Falta aperfeiçoar a sintonia entre eles e elevar o volume de jogo, que ficou muito sonolento, principalmente na etapa complementar. Rony, criticado muitas vezes, reforçou que é um jogador que pode contribuir... no segundo tempo.

O Palmeiras lidera o Grupo B, com 13 pontos. A Ponte Preta vem logo atrás, com nove. O Ituano é o vice-líder do Grupo A, com com quatro pontos, mas a preocupação maior é com a degola. A distância para o Santos é de 11 pontos. Portuguesa e Santo André estão no retrovisor.

Abel Ferreira optou por levar a campo um time mais forte no meio-campo, com o uso de três volantes: Zé Rafael, Moreno e Ríos. Em contrapartida, o português tirou da equipe o atacante Rony e deixou López solitário como centroavante.

Nos primeiros movimentos do jogo, o Palmeiras deixou clara a sua ambição de buscar um gol cedo. Boas oportunidades foram criadas, mas novamente a eficácia foi o calcanhar de Aquiles do time alviverde. Sem precisão, os lances foram desperdiçados e a estratégia inicial perdeu força. O Ituano pôde equilibrar as ações, mas os donos da casa continuaram mais presentes no ataque.

A nova formatação do meio-campo possibilitou uma movimentação e troca de posições nas construções ofensivas. Aos 36, Zé Rafael apareceu do lado esquerdo e fez um cruzamento na medida para o argentino López inaugurar o placar, de cabeça, em Barueri.

Nos últimos minutos da etapa inaugural, o Ituano buscou uma reação, enquanto o Palmeiras priorizou proteger a vantagem do placar. O time alviverde, como era de se imaginar, não teve dificuldades para conter o pior ataque do Paulistão.

Na volta do intervalo, o Ituano tentou estabelecer uma pressão, mas o anseio não perdurou. O Palmeiras decidiu controlar a partida com passes curtos e pouca velocidade. O time de Abel parecia contente com a vantagem mínima. A dinâmica valorizada na etapa inaugural não foi examinada na segunda parte do jogo.

O Palmeiras pouco ofendeu a meta do Ituano. Foram raras as finalizações. A entrada de Rony no lugar de López deu novo ânimo ao jogo. Aos 41, saiu dos pés do atacante o segundo gol alviverde. Rony recebeu lançamento de Rocha, matou no peito, escolheu um canto e chutou para balançar a rede.

Fraco, o segundo tempo revelou um Palmeiras apático. Comum após uma derrota para um rival em jogo valendo taça. Está claro que Abel ainda não encontrou um time para 2024. Faltam chegar mais três reforços pedidos pelo treinador. A distância do Allianz Parque, que passará por uma reforma no gramado sintético, também motivou o clima frio e pouco proveitoso.

PRÓXIMOS JOGOS

O Palmeiras volta a jogar na segunda-feira, às 19h, diante do lanterna Santo André, no ABC. No domingo, às 18h, o Ituano visita o Água Santa, no Canindé.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS - Weverton; Gómez, Luan e Murilo; Marcos Rocha, Richard Ríos (Fabinho), Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino) e Piquerez (Caio Paulista); Raphael Veiga (Jhon Jhon) e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Oliveira, João Vialle, Vitão e Marlon (Miqueias); José Aldo (Kaique Clemente), Rolim (Marcel), Thonny Anderson e Eduardo Person (Jonathan Silva); Matheus Maia (Pablo Diogo) e Matheus Cadorini. Técnico: Marcinho Freitas.

GOLS - Flaco López, aos 36 minutos do primeiro tempo; Rony, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Oliveira e José Aldo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

RENDA - R$ 332.119,00.

PÚBLICO - 8.879 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri.