Hulk faz dois, Atlético bate Athletic e supera derrota no clássico mineiro

Com dois gols de Hulk, o Atlético-MG se reabilitou no Campeonato Mineiro, após perder para o Cruzeiro, ao derrotar o Athletic por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Joaquim Portugal, pela quarta rodada. O duelo ganhou em rivalidade após o prefeito de São João del Rei, Nivaldo Andrade, chamar o Atlético de "vergonha de Minas" e pegar no pé do atacante.

Atlético e Hulk deram a resposta em campo. Com a vitória, o clube alvinegro é o vice-líder do Grupo B, com seis pontos, atrás do Villa Nova, que tem sete. Pouso Alegre soma três, enquanto o Uberlândia acumula dois. Já o Athletic é o terceiro do Grupo C, com os mesmos quatro pontos de Patrocinense (2º) e Democrata (4º). O América é o líder, com dez.

Ainda tentando se recuperar da derrota no clássico para o Cruzeiro, o Atlético entrou em campo desligado e viu o Athletic assustar logo aos dez minutos. Robinho recebeu dentro da área e chutou cruzado. Everson fez a defesa. O time da casa conseguiu pressionar o favorito ao título estadual, que recuou para impedir o segundo.

O Atlético foi responder mesmo apenas aos 28 minutos, quando Igor Gomes recebeu dentro da área e cabeceou na trave. Mas o Athletic continuou levando perigo. Aos 44, Wallisson saiu na frente de Everson e soltou o pé. O goleiro atleticano fez grande defesa.

O primeiro tempo acabou em polêmica. Wallisson acertou Igor Gomes e chegou a ser expulso pela arbitragem, que foi chamado pelo VAR, revisou o lance e trocou o cartão vermelho pelo amarelo.

O segundo tempo foi mais disputado, tanto que a primeira boa chance aconteceu apenas aos 21 minutos. Robert cruzou, a bola ganhou efeito e quase engana o goleiro Everson, que salvou mais uma. Do outro lado, Jefferson defendeu um arremate perigoso de Hulk.

Parecia que o jogo terminaria empatado até que Hulk invadiu a área e foi derrubado por Ynaiã, pênalti. O próprio camisa 7 bateu e fez 1 a 0. E coube a Hulk, em bela cobrança de falta, aos 45, decretar o triunfo do time alvinegro.

Na próxima rodada, o Atlético enfrenta o Tombense na quarta-feira, às 20h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. No mesmo dia, às 20h30, o Athletic visita o Villa Nova, no Castor Cifuentes, em Nova Lima.

MAIS JOGOS

Ainda nesta quinta-feira, o Pouso Alegre derrotou o Itabirito por 2 a 0, enquanto Villa Nova e Ipatinga ficaram no empate por 3 a 3. Um dos gols do time da casa foi marcado por Caio Mancha, ex-Palmeiras. Do outro lado, Gerson Magrão, ex-Cruzeiro, deixou o seu.

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC 0 X 2 ATLÉTICO

ATHLETIC - Jefferson Luis; Douglas Silva, Danilo Cardoso, Edson Miranda (Victor Sallinas) e Ynaiã; Diego Fumaça, Wallisson e Robert Santos; Welinton Torrão (Rafael Conceição), Daniel Amorim (Jonathas) e Robinho (Dudu). Técnico: Rodrigo Santana.

ATLÉTICO-MG - Everson; Mariano, Jemerson, Igor Rabello e Guilherme Arana (Rubens); Otávio, Battaglia, Gustavo Scarpa (Patrick) e Igor Gomes (Pavón); Paulinho e Hulk (Alan Franco). Técnico: Felipão.

GOLS - Hulk, aos 32, e aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edson Miranda, Jonathas, Wallisson e Ynaiã (Athletic); Jemerson (Atlético).

ÁRBITRO - Vinicius Gomes do Amaral

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG).