Auxiliar Thiago Kosloski anuncia saída do Corinthians um mês após ser contratado

Pouco mais de um mês após ser contratado, o auxiliar técnico Thiago Kosloski anunciou nesta sexta-feira sua saída do Corinthians. Ele atuou como treinador interino do time paulista no clássico com o Santos na quarta, na Vila Belmiro, em partida do Campeonato Paulista.

Kosloski fez o anúncio em seu perfil nas redes sociais sem explicar a causa da saída. O Corinthians ainda não se pronunciou sobre a demissão. O auxiliar havia sido contratado no dia 3 de janeiro para ser membro fixo da comissão técnica do clube. Na ocasião, Mano Menezes, demitido pelo clube na segunda-feira, havia aprovado a contratação.

"Informo o meu desligamento do Sport Club Corinthians Paulista no dia de hoje, e quero agradecer a todos dessa casa pelo apoio nesse período de trabalho em que estivemos juntos. Equipe diretiva, funcionários, staff e atletas que encontrei aqui no Timão, muito obrigado pelo empenho e dedicação que sempre esteve presente no dia a dia. Agradeço também ao professor Mano Menezes por ter me aberto as portas do Corinthians. Desejo a todos muito sucesso e conquistas. Vamos sempre em frente!", publicou Kosloski.

A demissão pode indicar a contratação do técnico português António Oliveira, que ainda não foi oficializado pelo clube paulista. O treinador, que estava no Cuiabá, deve desembarcar no time na companhia dos auxiliares Bernardo Franco, Bruno Lazaroni e Diego Favarin e do analista de desempenho Felipe Zilio.