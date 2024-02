Arteta questiona introdução do cartão azul no futebol: 'Não sei se estamos prontos'

A implantação do cartão azul, prevista para ser testada na Copa da Inglaterra feminina e masculina, já vem movimentando os profissionais que trabalham com o futebol. O espanhol Mikel Arteta, comandante do Arsenal, disse estar temeroso quanto à utilização da novidade.

Arteta se mostrou cético ao falar da introdução da mudança. O espanhol fez questionamentos sobre os critérios para a aplicação da punição e disse não saber se os árbitros estão preparados para o uso adequado do cartão azul.

"Não sei se estamos prontos para isso. Já temos muitas coisas para fazer ao mesmo tempo com as decisões, com a tecnologia. Sinceramente, não sei se estamos prontos. Espero que se experimente muito antes de introduzir (o cartão azul) a este nível", comentou.

Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, também é contrário à utilização do cartão azul. "Não se trata de uma fantástica ideia", resumiu o treinador do Liverpool. Para o alemão, isso pode ser um complicador para os árbitros.

"Acho que tudo o que a situação atual mostra é que devemos simplificar tudo para os árbitros também. A utilização do cartão azul daria apenas mais oportunidades para aumentar a discussão nas partidas", comentou.

A International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras da modalidade, pretende testar o cartão azul para penalizar jogadores que tentarem as chamadas "faltas táticas". O atleta advertido deverá ficar fora do confronto por dez minutos. No caso de receber dois cartões, o jogador será expulso.