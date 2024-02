Gusttavo Lima vira sócio da SAF de clube que já foi campeão estadual no Paraná

O cantor Gusttavo Lima é o novo dono de um clube brasileiro. Ele anunciou a compra de parte da SAF do Atlético Clube Paranavaí, do interior do Paraná. O valor da aquisição se aproximou dos R$ 3 milhões. A equipe disputa a segunda divisão do Estadual atualmente, após ter vencido a terceira, no ano passado. Em 2007, o Paranavaí foi campeão na elite paranaense.

A compra foi anunciada com a intenção de "retomada" do clube. O Paranavaí foi fundado em 1946, mas só disputou o primeiro Estadual na década de 1960. O time foi campeão da segunda divisão e teve o auge foi nos anos 2000. Em 2003, o clube foi vice-campeão na elite, perdendo para o Coritiba. Já em 2007, veio o primeiro e único título, contra o Paraná Clube na final. Na época, o Paranavaí disputou ainda a Série C do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu manter-se e perdeu o calendário nacional. A Série D só foi criada dois anos depois.

"Nos últimos tempos, estou tendo uma maior ligação com o ramo dos esportes e estou muito feliz em anunciar a minha entrada na SAF deste time promissor. Chegou a hora da retomada da elite do futebol brasileiro. Vamos usar toda essa estrutura para levar o Paranavaí rumo ao lugar que ele merece", postou o cantor.

Desde 2013, o clube não joga a elite estadual. Na temporada do rebaixamento, parte do elenco chegou a fazer greve por não receber salários. Já em 2019, veio a queda para a terceira divisão. O Paranavaí foi punido e perdeu quatro pontos por escalar, ao todo, 16 jogadores irregulares durante o campeonato. Dez anos depois do rebaixamento da primeira divisão paranaense, o clube venceu a terceirona.

CASA DE APOSTAS QUE PATROCINA O CORINTHIANS ESTAMPA MARCA NO PARANAVAÍ

O clube mudou de escudo com compra da SAF. Chama mais a atenção na camisa do Paranavaí, porém, o patrocinador master, a Vai de Bet. É a mesma casa de apostas que ofereceu contrato de R$ 370 milhões ao Corinthians.

A empresa não está entre as mais de cem que se cadastraram na lista de prioridade do Governo Federal para obter a autorização a fim de operar no Brasil. A outorga está estipulada em R$ 30 milhões e será uma das exigências para marcas patrocinarem clubes de futebol no País. Ainda assim, há o interesse da Vai de Bet em atender à regulamentação. Gusttavo Lima é garoto-propaganda da casa de apostas.

"Já tenho uma amizade forte com alguns jogadores e sinto que há diversos deles que precisam apenas de uma oportunidade para terem o talento revelado. Então, resolvemos criar uma boa base de profissionais e vamos usar toda essa estrutura para movimentar o Paranavaí, que já tem uma equipe promissora. Com essa nossa entrada no clube, ele deve crescer muito e tenho certeza de que será mais um projeto vitorioso para todos nós", projetou o cantor.

A BP Seguradora, empresa que tem Gusttavo Lima como sócio, também vai patrocinar a equipe. O cantor sertanejo detém 60% do Paranavaí. O clube manteve 1% da propriedade. O restante é de empresários ligados à empresa Full Sports, que opera com gestão de carreira de atletas e treinadores. As metas dos novos donos do Paranavaí é retornar a elite estadual e consolidar-se como clube formador de atletas.

A estreia do Paranavaí na segunda divisão do campeonato paranaense será em abril. A apresentação do elenco da e comissão técnica para o início dos treinos será no final de fevereiro.