Botafogo oficializa a contratação do lateral-direito uruguaio Damián Suárez

O Botafogo tem um novo lateral-direito para suprir uma grande carência do elenco. Nesta sexta-feira, o clube oficializou acordo com o experiente uruguaio Damián Suárez, que se destacou no espanhol Getafe e chega para assumir a vaga.

"Damián Suárez é o novo lateral-direito do Clube Mais Tradicional! Seja bem-vindo ao Glorioso Botafogo, Zorro! Clube acerta com lateral uruguaio até o fim de 2025", anunciou o clube em suas redes sociais e brincando com o apelido do jogador de 35 anos.

Desde a saída do questionado Di Plácido no fim da temporada apssada que o técnico Tiago Nunes vinha cobrando uma peça para a posição. O clube chegou a acertar com o flamengo o empréstimo de Matheuzinho, mas o jogador não quis defender um rival carioca. O zagueiro Lucas Halter e o volante Tchê Tchê foram improvisados no setor neste início de temporada.

Suárez chega com enorme expectativa no Botafogo por causa de suas virtudes. Além de forte na marcação, uma característica de jogadores uruguaios, o reforço se destaca também pela força em atacar pelas beiradas, nas assistências e por bater forte para o gol.

O Botafogo fez um vídeo com jogadas de Damián Suárez e deixou torcedores empolgados. A aposta é a de que, finalmente, o clube ajustou um problema crônico que já se arrasta faz algum tempo com nenhum jogador conseguindo se firmar na posição