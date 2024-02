Borussia Dortmund supera Freiburg em dia de protesto contra investimento estrangeiro no Alemão

O Borussia Dortmund deu mais um passo nesta sexta-feira para estar na próxima edição da Liga dos Campeões. Ciente que é bastante complicado alcançar Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, disparados no topo da tabela, a missão é fechar entre os quatro melhores. Em dia de protestos contra investimento estrangeiro no futebol alemão, o time fez 3 a 0 sobre o Freiburg, se consolidando no quarto lugar.

O centroavante holandês Malen foi o autor dos dois gols, em assistências de Füllkrug, que ainda deixou sua marca no fim para levar a equipe aos mesmos 40 pontos do Stuttgart, o terceiro colocado. O Bayer Leverkusen lidera com 52, diante do 50 do Bayern de Munique.

O Borussia entrou em campo no Iduna Signal Park com o ídolo Marco Reus de volta após mais de um mês fora por lesão. O meia alemão iniciou a partida, para delírio da torcida, e viu, logo aos 15 minutos, o torcedor soltar o grito de gol.

A defesa dos visitantes saiu jogando errado e entregou nos pés de Sabitzer, que foi até perto da área e cruzou para Füllkrug ajeitar para Malen. O atacante holandês, deu belo giro e abriu o marcador.

Aos 44 minutos, algo inusitado. Os ultras do Dortmund que estavam de máscaras e óculos escuros atiraram diversas moedas de ouro falsas (chocolate) e bolas de tênis no gramado, em protesto contra a Bundesliga por possíveis investimentos privados na competição, interrompendo a partida por mais de 10 minutos. O capitão Emre Can teve de ir conversar com os torcedores para que o ato fosse paralisado.

Muitas faixas espalhadas atrás do gol já cobravam que não tivessem investimentos na Bundesliga de fora da Alemanha. Já não é a primeira vez que a Muralha Amarela se manifesta contra as mudanças no futebol do país. A torcida já havia protestado até contra a Fifa na Liga dos Campeões, dizendo que dirigentes "não se importam com o futebol, apenas com dinheiro."

Por causa da paralisação, o jogo teve 12 minutos de acréscimos e o time da casa aproveitou para ampliar já aos 51, em rápido contra-ataque com a dupla da abertura do placar aparecendo novamente. Füllkrug roubou a bola, arrancou pelo meio e serviu Malen, na direita. O atacante bateu cruzado e ampliou.

A segunda etapa foi marcada pelas oportunidades desperdiçadas. Marco Reus quase ampliou aos 30. A batida passou raspando, para desespero da torcida, que queria um gol do ídolo em seu retorno. Ele já havia falhado em outra oportunidade, assim como Füllkrug e Maatsen.

A dupla se redimiu ao definir o placar. Depois de duas assistências, o alemão recebeu e completou a festa. Maatsen cruzou da esquerda na cabeça do companheiro, que só teve o trabalho de desviar do goleiro aos 41 minutos.