Cruzeiro acorda no 2º tempo, bate Patrocinense, e se mantém invicto no Campeonato Mineiro

Após um primeiro tempo morno e sem emoção, o Cruzeiro voltou ligado para a etapa final e garantiu uma vitória categórica de 3 a 0 sobre a Patrocinense, nesta sexta-feira, em Belo Horizonte em seu primeiro jogo no estádio do Mineirão. O resultado mantém a invencibilidade da equipe cruzeirense no Campeonato Estadual.

A boa campanha recoloca o time azul na liderança do Grupo A com dez pontos. Embalado neste início de temporada, o Cruzeiro do técnico Nicolás Larcamón ostenta um aproveitamento de 83%. Em quatro rodadas, foram três vitórias e um empate. Já a Patrocinense perdeu a chance de diminuir a distância para o líder América-MG (10), e continua com quatro pontos na Chave C.

O jogo apresentou um ritmo lento na etapa inicial. A primeira chance só surgiu aos 30 minutos. A retranca da Patrocinense surtiu efeito até que Marlon apareceu como elemento surpresa no ataque. Matheus Pereira fez belo lançamento e descobriu o lateral-esquerdo livre na área. O camisa 3 chutou firme e fez 1 a 0.

No segundo tempo, mais ligado na partida, o time azul surpreendeu o rival e, em cinco minutos, marcou mais duas vezes. Um levantamento da direita encontrou Dinenno livre na pequena área. O argentino cabeceou para o chão e balançou a rede fazendo 2 a 0, aos dois minutos.

O terceiro gol bagunçou de vez o esquema do rival. Matheus Pereira fez um lançamento na medida para Arthur Gomes partir com a bola dominada. Ele entrou na área, esperou a saída do goleiro, e chutou no canto: 3 a 0, aos sete minutos.

Os dois times voltam a campo pelo Estadual na semana que vem. O Cruzeiro vai ter um clássico pela frente. Na próxima quinta-feira, o desafio é diante do América-MG, no Mineirão. Um dia antes, na quarta, a Patrocinense recebe o Ipatinga de olho na reabilitação na competição.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 3 X 0 PATROCINENSE

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William (Wesley Gasolina), Neris (Machado), Zé Ivaldo (João Marcelo) e Marlon; Lucas Silva, Lucas Romero e Matheus Pereira; Robert (João Pedro), Arthur Gomes (Fernando Henrique) e Dinenno. Técnico: Nicolás Lacarmón.

PATROCINENSE - Cairo; Nando (Everton Kanela), Léo Alves, Guilherme Souza (Iago Mendonça) e Aílton; Matheus Santos, Baggio (Luan), Marinho, Marcílio ( Caiuby); Hudson e Caíque Lemes. Técnico: Rogério Henrique.

GOLS - Marlon aos 38 minutos do primeiro tempo. Dinenno, aos 2, e Arthur Gomes, aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Ivaldo (Cruzeiro); Hudson, Everson, Marcilio, Marinho e Aílton (Patrocinense).

ÁRBITRO - Daniel da Cunha Oliveira Filho.

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).