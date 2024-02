Corinthians pega Cianorte, em Maringá, dia 22, na rodada inaugural da 1ª fase da Copa do Brasil

Nova Venécia x Botafogo-SP, dia 20, às 19h15, no Espírito Santo, será a partida inaugural da primeira fase da Copa do Brasil na edição da temporada 2024. A CBF divulgou, nesta sexta-feira, as datas e horários dos 40 confrontos. Porto Velho x Remo e Treze x ABC são os outros dois jogos no primeiro dias de disputa. Vários jogos ainda não têm local definido.

No dia 21, o Cruzeiro entra em campo na Paraíba, às 19h15, para encarar o Sousa, mesmo dia em que o Bahia vai até São Luis, no Maranhão, para enfrentar o Moto Club.

O Corinthians fará sua estreia dia 22, em Maringá, quando terá pela frente o Cianorte. As duas equipes se enfrentaram, em dois jogos, em 2005, quando o time paulista passou de fase.

Já o Vasco só joga dia 27, em Itajaí, frente ao Marcílio Dias, enquanto o Internacional atua dia 28, contra o ASA, em local a ser definido em Alagoas.

A definição do time classificado será em jogo único, com sede da equipe em posição inferior no Ranking Nacional de Clubes (RNC) em relação ao adversário. Em caso de empate, a equipe visitante avança no torneio.

CONFIRA A TABELA DA PRIMEIRA FASE:

20/02

19h15 - Nova Venécia (ES) X Botafogo (SP)

20h00 - Porto Velho (RO) X Remo (PA)

21h30 - Treze (PB) X ABC (RN)

21/02

15h30 - Real Brasília (DF) X São Raimundo (RR)

16h00 - River (PI) X Ypiranga (RS)

16h30 - Manauara (AM) X Retrô (PE)

19h15 - Sousa (PB) X Cruzeiro (MG)

19h30 - Anápolis (GO) X Tombense (MG)

19h30 - Audax Rio (RJ) X Portuguesa (RJ)

19h30 - Itabaiana (SE) X Brasiliense (DF)

20h00 - Moto Club (MA) X Bahia (BA)

20h30 - Independente (AP) X Amazonas (AM)

20h30 - São Luiz (RS) X Ituano (SP)

20h30 - Costa Rica (MS) X América (RN)

20h30 - Capital (TO) X Tocantinópolis (TO)

21h30 - União (MT) X Atlético (GO)

21h30 - Rio Branco (AC) X CRB (AL)

21h30 - Real Noroeste (ES) X Cuiabá (MT)

22/2

20h00 - Águia de Marabá (PA) X Coritiba (PR)

20h00 - Cianorte (PR) X Corinthians (SP)

27/02

19h15 - Athletic (MG) X Volta Redonda (RJ)

20h00 - Iguatu (CE) X Juventude (RS)

21h30 - Marcílio Dias (SC) X Vasco (RJ)

28/2

15h30 - Olaria (RJ) X São Bernardo FC (SP)

19h15 - Maringá (PR) X América (MG)

19h30 - Murici (AL) X Confiança (SE)

19h30 - Petrolina (PE) X FC Cascavel (PR)

19h30 - Maranhão (MA) X Ferroviário (CE)

19h30 - Villa Nova (MG) X Aparecidense (GO)

19h30 - Itabuna (BA) X Nova Iguaçu (RJ)

20h00 - ASA (AL) X Internacional (RS)

20h30 - Portuguesa Santista (SP) X Caxias (RS)

20h30 - Grêmio Sampaio (RR) X Brusque (SC)

20h30 - Água Santa (SP) X Jacuipense (BA)

21h30 - Trem (AP) X Sport (PE)