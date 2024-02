Em jogo atrasado, Flamengo enfrenta o Volta Redonda atrás da vice-liderança da Taça Guanabara

O Campeonato Carioca até fará uma pausa na rodada atual neste final de semana de carnaval, mas uma partida será realizada. Flamengo e Volta Redonda se enfrentam neste sábado, às 16h, no Maracanã, em jogo atrasado da terceira rodada. O time rubro-negro pode assumir a vice-liderança, enquanto o adversário quer colar no G-4 - zona de classificação às semifinais da Taça Guanabara.

Na última rodada, o Flamengo não foi tão efetivo como a torcida esperava, mas venceu. No segundo clássico disputado, superou o Botafogo por 1 a 0 com gol do zagueiro Léo Pereira nos acréscimos do segundo tempo. O triunfo deixou os comandados de Tite na terceira colocação, com 12 pontos, atrás de Fluminense, com 17, e da surpresa Nova Iguaçu, com 14.

Tite deve ir novamente com força máxima para o duelo, porém conta com uma dúvida importante. O meia De la Cruz machucou o ombro direito e será avaliado momentos antes do jogo. Caso o uruguaio fique de fora, é provável que Luiz Araújo entre como titular.

Não há jogadores suspensos. Como novidade, o lateral-esquerdo Matías Viña foi relacionado pela primeira vez desde que chegou e pode ganhar alguns minutos. O clube confirmou sua presença na lista, embora ele viaje no domingo para a Itália onde vai acompanhar o nascimento da filha Faustina.

Ainda sem engrenar, Tite mantém sua filosofia pragmática, sem improvisações e deixando no banco dois ídolos da torcidas, os atacantes Bruno Henrique e Gabigol.

Indiferente, o técnico vê o time em evolução e falou sobre pressão por vitória. "No último jogo, o time manteve consistência e o nível de concentração, que são muito difíceis, principalmente com a pressão e necessidade do resultado que a grandeza do Flamengo requer. Não pense que não sei que se não ganhar não estarei técnico do Flamengo. Mas sei que tem um processo para a evolução acontecer. A coordenação fina se pega com o tempo, os atletas vão adquirindo sua melhor condição."

O Volta Redonda, por outro lado, está fora até do G-8, que na segunda fase garante vaga na Taça Rio. Com oito pontos, quer surpreender para não deixar o G-4 se distanciar. A boa notícia é que não perde há três jogos, com duas vitórias seguidas, contra Audax e Sampaio Corrêa, ambas por 2 a 0, e por último o empate por 1 a 1 com o Bangu.

Com o bom momento, o técnico Felipe Loureiro não deverá fazer muitas mudanças. Entretanto, contará com o retorno do lateral-direito Wellington Silva, que cumpriu suspensão e pode aparecer no lugar de Raphinha. MV, esperança de gols, está mais do que garantido.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VOLTA REDONDA

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, De la Cruz (Luiz Araújo) e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite

VOLTA REDONDA - Paulo Henrique; Wellington Silva, Augusto, Bruno Barra e Sanchez; Léo Silva, Danrley e Robinho; Vinícius Moura, Ítalo e MV. Técnico: Felipe Loureiro

ÁRBITRO - Felipe da Silva Gonçalves Paludo.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).