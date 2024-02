Conheça Travis Kelce, namorado de Taylor Swift e um dos destaques do Super Bowl deste ano

Motivos são vários para acompanhar o Super Bowl neste domingo, evento que só acontece uma vez por ano. Além de ser a maior audiência e o comercial mais caro dos Estados Unidos, a grande final da NFL atrai a atenção do mundo todo por diversos fatores além do campo. Na edição deste ano, entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, Travis Kelce traz um holofote especial para a histórica partida.

Kelce é namorado de Taylor Swift, cantora mais popular do mundo no momento. A presença da estrela pop de 34 anos nas arquibancadas tem chamado atenção especial nas partidas dos Chiefs. Enquanto fica na torcida pelo jogador que atua como tight end, Taylor traz consigo uma legião de fãs que não conhece o futebol americano, mas acompanha todos os momentos da vida da cantora.

Mas, antes mesmo de conquistar o coração de Swift, Kelce já teve seu nome envolvido em diversas notícias da NFL. Sua reputação o precede. Escolhido pelos Chiefs na terceira rodada do draft de 2013, o atleta já soma dois Super Bowls pelo seu time. Nas duas ocasiões, anotou um touchdown por recepção, que ajudaram na conquista dos títulos.

ANTES DE TAYLOR

Antes de ter seu nome amplamente conhecido pelo mundo todo, especialmente pelos fãs de Taylor Swift, Kelce já era bem conhecido e respeitado nos campos de futebol americano. Ele é um dos principais jogadores de Kansas City, ao lado do quarterback estrelar Patrick Mahomes.

Kelce fez - e continua fazendo história em sua posição. Ele é considerado um dos melhores tight ends de todos os tempos. Com seus 118 quilos e 1,96 de altura, o jogador, dentro de campo, é o último homem na linha ofensiva dos Chiefs, responsável por bloquear defensores dos adversários, tornando o espaço mais livre para que os corredores possam desempenhar suas funções.

Não é exagero dizer que Kelce tem seu nome marcado na história da NFL. Ele possui o recorde da entidade pelo maior número de temporadas seguidas com, no mínimo, mil jardas recebidas por um tight end.

"Obviamente Kelce agora é um personagem que está furando a bolha, mas na NFL ele já é profundamente respeitado e conhecido. Um jogador decisivo, dominante e que cresce no mata-mata como foi neste ano - ele já é considerado entre os 5 maiores da história em sua posição", explicou Antony Curti, comentarista de NFL na ESPN e no Youtube, e uma das principais referências de futebol americano no País.

"Kelce é o alvo seguro de Mahomes, mas ele não é acionado apenas por conta disso. É seu melhor recebedor e nos grandes jogos dele, Kelce costuma ter bastante volume e produção. Em se tratando de mata-mata, é uma das maiores duplas da história", completou o jornalista.

Em 2013, o acordo de quatro anos foi firmado entre Kelce e o Chiefs, com valores de US$ 3,12 milhões (aproximadamente R$ 15 milhões), além dos US$ 703.304 (cerca de R$ 3,48 milhões) de bônus por assinatura.