Diego Souza anuncia aposentadoria aos 38 anos e revela time do coração

Aos 38 anos, Diego Souza resolveu colocar um ponto final na carreira em campo e anunciou a sua aposentadoria do futebol. Neste sábado, o atacante confirmou que está pendurando as chuteiras depois de ter defendido 13 clubes ao longo de 20 anos de carreira, além da seleção brasileira.

O ex-volante, ex-meia e ex-centroavante aproveitou para citar Vasco, Sport e Grêmio como os clubes com mais se identificou. "Sem dúvidas, o Sport, o Grêmio e o Vasco me marcaram. O Sport e o Grêmio por muito mais tempo, e o Vasco por ser o clube que eu torcia na infância, por ter conquistado uma Copa do Brasil depois de muitos anos de fila. Fico feliz por encontrar crianças da idade do meu filho que falam que estava difícil e de tudo que representamos em 2011 e 2012 com a camisa do Vasco. Fico feliz pela história que fiz com essas três camisas e vou levar comigo para sempre."

Em entrevista ao portal GE, Diego revelou o porquê da decisão nesse momento e revelou qual é o seu clube do coração. O agora ex-jogador assume o papel de torcedor entre Rio, Recife e Porto Alegre.

"Com certeza, até o resto da minha vida vou assistir jogo do Vasco, do Grêmio e do Sport. Esses três times, não vai ter como. Jogos importantes, finais, alguma coisa eu vou sempre ver. Até porque, meu filho é vascaíno doente, está agora com a camisa do Vasco, e sabe tudo de futebol. Com certeza vai ser o meu companheiro para curtir como torcedor", disse o atleta.

Sobre a aposentadoria, Diego afirmou que o ano passado facilitou bastante para decidir parar de jogar por conta das lesões, algo incomum em sua carreira. "Sofri demais com lesões, com o meu joelho que eu tinha operado e com uma hérnia que eu já vinha carregando há algum tempo. Isso tudo fez com que eu parasse para pensar. A partir de agora, eu só vejo futebol pela televisão, no estádio. Vou torcer pelos meus amigos, mas eu estou decidindo parar de jogar. Vou curtir um pouco mais os meus filhos, a minha família. Foi bom, gosto bastante da minha profissão, mas decidi que dentro de campo, agora só na brincadeira."

Diego Souza iniciou sua trajetória no Fluminense e depois ainda passou por outros gigantes do futebol brasileiro: Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG, Vasco, Cruzeiro, São Paulo, Botafogo e, mais recentemente, o Sport, onde atuou em três oportunidades diferentes, sendo a última em 2023, por 11 partidas. Fora do Brasil, ele ainda defendeu Metalist, da Ucrânia, Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e o Benfica, de Portugal. No total, foram 943 jogos e 275 gols por clubes, além de defender a Seleção em sete partidas com dois gols marcados.