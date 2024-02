Diretor do Corinthians faz pedido inusitado a jornalistas: 'Não venham de verde'

Rubão, diretor de futebol do Corinthians, falou poucas palavras durante a coletiva de apresentação do executivo de futebol Fabinho Soldado, neste sábado, mas roubou a cena por alguns instantes. Antes de passar a palavra ao colega na sala de imprensa, se dirigiu aos jornalistas presentes e pediu que não vistam qualquer peça de roupa verde, cor do rival Palmeiras, quando forem trabalhar na cobertura do time alvinegro no CT Joaquim Grava.

"Não tem ninguém de verde hoje aqui, não, né? Vocês podiam não vir de verde aqui nas coletivas do Corinthians. Seria bem legal", disse Rubão, referindo-se à outra coletiva em que um repórter vestia uma peça verde nas dependências do Centro de Treinamento. A cor é tão malvista entre os corintianos que já rendeu problemas ao atacante Jô, em 2021, quando torcedores reclamaram que ele calçava uma chuteira verde em jogo contra o Bahia. O jogador garantiu que era azul, mas a diretoria decidiu adverti-lo e multá-lo.

Depois da breve cobrança de Rubão, coube a Fabinho Soldado mostrar suas ideias. O novo executivo de futebol deixou o Flamengo para assumir o cargo no Corinthians no final de janeiro e já vinha trabalhando desde então, porém não havia sido apresentado. Soldado foi contratado em meio a críticas direcionadas a Rubão, especialmente pelas promessas feitas em relação à montagem do elenco antes do início da nova gestão, liderada pelo presidente Augusto Melo.

A frase "acabou a farra de Palmeiras, Flamengo, nós vamos brigar com eles de igual para igual" ficou marcada e é lembrada a cada derrota corintiana. Na contramão do discurso empolgado adotado por Rubão e Melo após as eleições, Soldado foi comedido ao falar sobre contratações.

"A dificuldade existe, de mercado. Vamos precisar ser criativos, e já estamos sendo. Vamos pensar em soluções dentro das nossas condições para que a gente consiga reforçar a equipe, fazendo contratações pontuais e importantes para que tenhamos um elenco mais qualificado", afirmou.

O executivo de futebol tratou de nomes específicos que estão negociando com o clube e confirmou que a situação mais próxima de um acerto é com o lateral-direito Matheus França, o antigo Matheuzinho. "Tem o interesse no atleta, e é importante falar que o atleta está muito fechado com a gente, quer o Corinthians e estamos por detalhes. Estamos conversando com o Flamengo e esperamos resolver a situação. O atleta está com muita ansiedade em estar com a gente. Temos o desejo, o Flamengo também, mas enquanto não tem acerto não posso comentar", afirmou.

Soldado também falou sobre o meia Igor Coronado, de 31 anos, que nunca jogou no Brasil e passou os últimos seis anos no futebol da Arábia Saudita, onde tem bons números. Na quarta-feira, o jogador rescindiu com o Al-Ittihad, clube no qual atuava ao lado do ex-corintiano Romarinho e de estrelas como Kanté e Benzema.

"A gente passa por vários nomes, e o Igor é analisado como tantos atletas. A gente tem o trabalho proativo. Quando tiver algo concreto e fechado, vou vir e comunicar para todos vocês", disse.