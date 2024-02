Tuchel assume culpa por derrota do Bayern, mas não joga a toalha no Alemão

No embate deste sábado na BayArena, em Leverkusen, pela 21ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen impôs uma derrota contundente de 3 a 0 sobre o Bayern de Munique, deixando os bávaros cinco pontos atrás na tabela, com o Leverkusen disparando na liderança com 55 pontos. Em meio ao revés, o técnico Thomas Tuchel não fugiu da responsabilidade pela apresentação da sua equipe.

"Assumo a responsabilidade pela abordagem tática do jogo e nem é preciso dizer que hoje tenho que assumir a culpa. Tivemos uma semana inteira para nos preparar e é meu trabalho ter ideias e convencer os meus jogadores dessa abordagem. Infelizmente isso não aconteceu hoje. Não é a 1ª vez e não será a última na minha carreira de treinador. Nos preparamos bem durante uma semana e esperávamos muito de nós mesmos, mas no final das contas voltaremos para casa sem pontos", declarou Tuchel após o confronto.

Apesar da derrota significativa, Tuchel reiterou a determinação de sua equipe em não desistir da disputa pelo título: "Não vamos jogar a toalha em qualquer jornada. Para nós a diferença mudou, mas a abordagem não. Temos que continuar, temos que melhorar e estar à altura dos padrões que Thomas (Müller) também formulou".

Ao comentar sobre as críticas de Müller em relação à tática adotada, o técnico reconheceu a importância das observações do jogador. "Ele não está errado. Também tivemos o apoio do Thomas, que hoje foi vítima da tática. Ele está certo sobre muitas coisas. Precisamos melhorar. Precisamos cumprir os padrões que Thomas corretamente estabelece (em campo)".

Por fim, Tuchel refletiu sobre o desempenho da equipe durante o jogo e destacou a necessidade de ajustes. "Dominamos o jogo desde o início sem representar qualquer ameaça. Você não pode sofrer o 1 a 0 com uma defesa de 5, especialmente porque jogamos com uma defesa de 5 jogadores".

Apesar da derrota, o Bayern de Munique demonstra determinação em manter-se na disputa pelo título, buscando corrigir as falhas e melhorar o desempenho nas próximas partidas do Campeonato Alemão. O próximo compromisso dos bávaros na competição é fora de casa contra o Bochum no domingo, dia 18, às 13h30 (de Brasília). Já o líder Leverkusen encara o Heidenheim, também fora de casa, no sábado, 17, às 11h30 (de Brasília).