Água Santa e Ituano jogam no Canindé atrás da reabilitação no Paulistão

Com o gramado do estádio Distrital de Inamar, em Diadema, sem condições de jogo, o Água Santa volta a mandar seu jogo no Canindé, em São Paulo, desta vez diante do Ituano, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O confronto vai acontecer domingo, a partir das 18 horas, e ambos vão correr atrás da reabilitação após perderam no meio de semana.

O Água Santa perdeu por 3 a 0 para o São Paulo no MorumBis e se manteve em terceiro lugar do Grupo B, com sete pontos, atrás de Ponte preta e Palmeiras e na frente do Guarani. Neste momento, o atual vice-campeão paulista, ainda sonha com uma vaga na segunda fase, o que também vai garantir sua permanência na elite.

O Ituano não vence há quatro rodadas, com um empate e três derrotas, a última diante do Palmeiras por 2 a 0, na Arena Barueri. Mesmo com quatro pontos ainda é vice-líder do Grupo A, que tem o Santos disparado na liderança, com 15. A Portuguesa tem três e o Santo André, dois, como lanterna também na classificação geral.

O técnico Bruno Pivetti deve ter como novidade no Água Santa a volta do atacante Neilton, recuperado de uma lesão na perna. "Nosso time se comportou bem, mas enfrentando um São Paulo em grande momento", disse Pivetti.

Do outro lado, o técnico Marcinho Freitas tem uma baixa para definir o Ituano. O volante José Aldo levou o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e agora terá que cumprir suspensão automática. Miqueias tem tudo para começar jogando no setor. No ataque, apesar da baixa produtividade do ataque, Matheus Maia e Matheus Cadorini devem ser mantidos entre os titulares.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA X ITUANO

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Alex Silva, Wálber, Jhonnathan e Gabriel Inocêncio; Igor Henrique, Tiaguinho e Luan Dias; Bruno Xavier, Keké e Bruno Mezenga. Técnico: Bruno Pivetti.

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Oliveira, João Vialle, Vitão e Marlon; Miqueias, Yann Rolim, Thonny Anderson e Eduardo Person; Matheus Maia e Matheus Cadorini. Técnico: Marcinho Freitas.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

HORÁRIO - 18h.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).