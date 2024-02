Inter de Limeira quer aproveitar bom momento para vencer o Botafogo no Limeirão

Motivada pela vitória sobre o Guarani com gol no último minuto, a Internacional enfrenta o Botafogo no domingo, às 16h, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. De outro lado, o time de Ribeirão Preto busca a reabilitação após perder em casa, por 3 a 0, para a Ponte Preta.

A vitória por 1 a 0 em Campinas foi essencial para a Inter ganhar um fôlego na luta contra o rebaixamento e fazer contas de olho na classificação. Tem sete pontos no Grupo C. Mesmo com oito pontos, o Botafogo é o lanterna do Grupo D.

A Inter de Limeira deve repetir a sua escalação, apostando no entrosamento. "Fizemos uma excelente partida contra o Guarani e queremos aproveitar o embalo, ao lado dos nossos torcedores, para entrarmos de vez na briga pela classificação. Uma vitória praticamente nos assegura na divisão, que é nosso o primeiro objetivo", ressaltou o técnico Júnior Rocha.

No Botafogo, o técnico Paulo Gomes terá que recuperar a confiança do elenco após dura derrota para a Ponte Preta. Até então era a melhor defesa da competição com dois gols, mas sofreu três de uma só vez. O treinador não poderá contar com o meia Leandro Maciel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Fernando Canesin deve ser o substituto.

"Sofremos uma dura derrota, mas temos condições de dar a volta por cima. Será um jogo duro, mas confio nos meus jogadores e sei que podemos reencontrar a vitória", afirmou o treinador, tentando demonstrar serenidade.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA X BOTAFOGO

INTER DE LIMEIRA - Max Walef; Felipe Albuquerque, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário; Emerson Santos, Lucas Buchecha, Gustavo Bochecha e Juninho; Éverton Brito e Quirino. Técnico: Júnior Rocha.

BOTAFOGO - João Carlos; Fábio Sanches, Lucas Dias e Bernardo Schappo; Wallison, Matheus Barbosa e Fernando Canesin; Douglas Baggio, Alex Sandro e Tiago Alves. Técnico: Paulo Gomes.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).