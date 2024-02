Bellingham sofre lesão no tornozelo e deve desfalcar Real Madrid por três semanas

As lesões continuam assombrando o elenco do Real Madrid e preocupando o técnico Carlo Ancelotti. O desfalque da vez é o britânico Jude Bellingham, diagnosticado com uma torção de 'alto grau' no tornozelo esquerdo, neste domingo, um dia após ser um dos destaques da equipe na goleada por 4 a 0 sobre o Girona pelo Campeonato Espanhol.

Autor de dois gols na vitória que ratificou o Real como líder do campeonato, Bellingham, artilheiro da competição com 16 gols, deixou o gramado aos 12 minutos da etapa final. O meio-campista poderá ficar de fora de até quatro jogos.

Bellingham se junta aos zagueiros Antonio Rüdiger, Èder Militão, David Alaba e ao goleiro Thibaut Courtois. O Real volta a jogar na próxima terça-feira, diante do RB Leipzig, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

A expectativa dos médicos do Real é de que Bellingham tenha condições ideais no duelo de volta contra o RB Leipzig, dia 6 de março, na Espanha.