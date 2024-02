Yuri Alberto chora após anotar e ser ovacionado por corintianos: 'Estava sendo humilhado'

Yuri Alberto voltou a sorrir no Corinthians. Autor do segundo gol na vitória diante da Portuguesa, por 2 a 0, na Neo Química Arena, o jogador foi aplaudido de pé pela torcida ao ser substituído e espera que seja uma volta por cima na carreira. O atacante revelou que vinha sendo muito humilhado e chorou ao relembrar as vaias sofridas.

"Há dois jogos (derrota para o Novorizontino) eu deixei o campo sendo bastante vaiado, com minha família ali nas arquibancadas. Foi muita humilhação, esses dias foram muitos difíceis, mas minha família e meus psicólogos estiveram sempre me ajudando", afirmou o atacante.

Na hora do gol, Yuri Alberto festejou diante das torcidas organizadas e teve seu nome gritado. Ele agradeceu o momento. "Foi uma vitória pessoal muito importante, agradeço a todos que me ajudaram. O António Oliveira (treinador) chegou fazendo um grande trabalho. Ele me ajudou lá no Santos, quando estava lá, me deu a mão", enfatizou o atacante, lembrando da época em que o português era auxiliar de Jesualdo Ferreira no clube da Baixada.

Desde a saída de Róger Guedes, ainda em 2023, que Yuri Alberto foi deslocado para ser o centroavante. Mas, isolado na frente, brigava muito com defensores e não tinha pernas na hora de finalizar. Os erros o transformaram em alvo de chacotas e o desestabilizaram.

Com Pedro Raul como centroavante, ele volta a atuar pela beirada e diz que pode voltar a render como os torcedores esperam. "Vamos trazer a torcida mais para o nosso lado. É triste quando as coisas não vão para o lado bom. Mas tive o suporte de todos, da minha filha em casa, de todos", explicou.

"Creio que hoje foi uma postura bem diferente de toda a equipe, e o que me beneficiou foi a agressividade do time, roubando a bola perto do gol. Eu gosto de atacar espaço e no resto da temporada essa escalação pode me ajudar", concluiu.