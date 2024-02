Filipe Toledo abandona Circuito Mundial de Surfe para cuidar saúde mental: 'Mereço uma pausa'

Filipe Toledo, o Filipinho, decidiu abandonar a temporada 2024 da WSL, o Circuito Mundial de Surfe, para cuidar de sua saúde mental. O anúncio foi feito em uma publicação no Instagram, neste domingo, quase duas semanas depois de o bicampeão deixar a disputa de Pipeline, primeira etapa do ano, por causa de uma intoxicação alimentar. A decisão, contudo, não incluiu deixar de disputar os Jogos Olímpicos de Paris, para o qual ele está classificado por ter sido campeão mundial no ano passado.

"Decidi este ano ter um 'break', uma pausa. Venho fazendo 11 anos no circuito, mais 15 anos, 16 anos como surfista profissional. Depois de muitas vezes ter falado e vocês sabem de tudo que já passei, tudo que vivo, sinto que preciso dar uma descansada, um 'relax', ficar com a minha família, cuidar de mim e focar na Olimpíada", disse Filipinho em vídeo.

O surfista revelou que antes do início da atual edição da WSL, já estava em dúvida se deveria participar. "Vou aproveitar. Estou feliz, estou em paz com minha decisão. Senti isso no meu coração um pouco antes do 'tour' começar, achei que era só um cansaço temporário, resolvi passar por cima dos meus sentimentos e, quando cheguei, vi que não era nada disso", afirmou. "Conquistei muitas coisas que sempre sonhei conquistar e sinto que mereço um descanso, mereço uma pausa, me reconectar com o surfe de novo", concluiu.

Antes de gravar o vídeo, Filipinho publicou um texto em inglês, no qual comunicou a decisão e explicou que recebeu um "wildcard" da WSL para voltar a competir na temporada 2025. Ou seja, poderá entrar na competição como convidado, sem atender aos critérios técnicos e classificatórios. Também agradeceu à WSL e pediu o apoio dos fãs.

"No passado, fui honesto sobre alguns dos meus desafios não só com lesões, mas também com a saúde mental. Competir ao mais alto nível na última década afetou-me, e preciso de uma pausa para recuperar para o próximo capítulo da minha carreira. A plataforma do CT deu-me tudo - é uma vida de sonho que me permitiu sustentar minha família de forma que eu nunca poderia imaginar e ter experiências incríveis. Adoro isto. Eu vivo para isto. Tenho tanto respeito pelos meus colegas concorrentes, tanto pelos homens como pelas mulheres em turnê. Vocês são incríveis", disse.

O bicampeonato de Filipe Toledo ampliou para sete o número de Mundiais conquistados pela "Brazilian Storm", como é conhecida a vitoriosa geração do surfe brasileiro. Além dos dois troféus do ubatubense, o Brasil tem Adriano de Souza "Mineirinho" e Italo Ferreira na lista de vencedores do circuito ao lado do tricampeão Gabriel Medina. Toledo está garantido nos Jogos de Paris-2024, assim como João Chianca, o Chumbinho.