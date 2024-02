Greve em aeroporto faz Real Madrid ir de ônibus até Leipzig para jogo da Liga dos Campeões

Uma greve nos aeroportos no estado de Sajônia (leste da Alemanha) fez a equipe do Real Madrid ir de ônibus, nesta segunda-feira, até Leipzig, na Alemanha, onde nesta terça-feira disputa o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

A delegação do clube espanhol embarcou em Madri, teve de aterrissar em Erfurt e seguir por 146 quilômetros de ônibus até Leipzig. Segundo comunicado do sindicato dos aeroviários, uma nova negociação será feita e o Real Madrid não deverá ter problemas para retornar para a Espanha.

O Real Madrid enfrenta o Leipzig desfalcado do britânico Jude Bellingham, diagnosticado com uma torção de 'alto grau' no tornozelo esquerdo, domingo, um dia após ser um dos destaques da equipe na goleada por 4 a 0 sobre o Girona pelo Campeonato Espanhol.

O jogo de volta entre Real Madrid e Leipzig, no Santiago Bernabéu, será em 5 de março. Até lá, o técnico Carlo Ancelotti espera contar com Bellingham, artilheiro do time no Espanhol com 16 gols.