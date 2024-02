Diego Costa chega ao Grêmio e clube anuncia contratação de Du Queiroz, ex-Corinthians

Renato Gaúcho prometeu novidades no Grêmio e o clube começa a reforçar o elenco. Nesta segunda-feira de carnaval, dois reforços de peso chegaram ao clube para a realização de exames médicos e a assinatura de contrato: o experiente atacante Diego Costa e o polivalente volante Du Queiroz, ex-Corinthians, que também atua como lateral-direito.

Diego Costa deixou o Botafogo, onde era reserva de Tiquinho Soares, e agora será o novo centroavante do tricolor gaúcho, para a vaga do badalado Luis Suárez. Ele desembarcou pela manhã em Porto Alegre em chegada sem a presença da torcida e assumirá a vaga preenchida pelo contestado JP Galvão.

O jogador esteve pela manhã no CT Luiz Carvalho, cumprimentou funcionários do clube e realizou exames médicos. O primeiro treino com os novos companheiros deve ocorrer já nesta terça-feira.

Logo depois, foi a vez de Du Queiroz chegar ao clube. O volante foi contratado por empréstimo do Zenit até o fim do ano. "Reforço Tricolor! A revelação do Brasileirão 2022 vai vestir nosso manto em 2024! Campeão da Supercopa com o Zenit, Du Queiroz vem da Rússia para fortalecer nosso meio-campo. Aos 24 anos, ele chega por empréstimo ao Imortal. Bem-vindo", anunciou o Grêmio, que não poupou elogios ao ex-corintiano, também na mira do Vasco.

"Intensidade, versatilidade, dedicação. Uma revelação no meio-campo que brilhou no Brasil e na Rússia, e agora volta para buscar outras conquistas, dessa vez com nossas cores", listou o clube.