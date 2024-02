Jogo atrasado do São Paulo com a Inter de Limeira no Paulistão será dia 28, em Brasília

A Federação Paulista de Futebol (FPF) oficializou nesta segunda-feira que o jogo entre São Paulo e Inter de Limeira, adiado da quinta rodada do Paulistão por causa da final da Supercopa Rei, será mesmo no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 28 de fevereiro.

O clube do interior abriu mão de atuar em seus domínios para arrecadar um valor a mais, e já havia aceitado vender o mando e jogar em Brasília. A FPF demorou, mas finalmente confirmou o palco da partida e a data. Havia a possibilidade de as equipes se enfrentarem no dia 21.

"Alô, Brasília! A Federação Paulista de Futebol confirmou que o duelo com a Inter de Limeira, válido pela quinta rodada do Paulistão, será disputado no Estádio Mané Garrincha", informou o São Paulo em suas redes sociais, já preparando sua torcida para tentar encher as arquibancadas do Mané Garrincha.

Muitos são-paulinos do Distrito Federal celebraram a realização do jogo em seu estado e disseram-se ansiosos para ver o time pela primeira vez no estádio. Por outro lado, a torcida de Limeira lamentou não ver o clube na cidade, algo que não ocorre há mais de 15 anos - atuou por lá em 2021, mas sem torcida por causa da pandemia de covid-19.

Como a partida será com uma semana de atraso, o técnico Thiago Carpini terá a possibilidade de ter o retorno dos machucados nesta partida: Galoppo, Lucas Moura e Wellington Rato estão no departamento médico. Por enquanto, porém, apenas o clássico com o Santos, nesta quarta-feira, está na mente do clube. A meta é ganhar no Morumbi para tentar ganhar fôlego na briga pela vaga.