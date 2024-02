Galoppo treina normalmente e traz alívio para Thiago Carpini no São Paulo

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira após a derrota para a Ponte Preta no último sábado, por 2 a 0, e contou com uma boa notícia na preparação para o clássico contra o Santos, quarta-feira, no Morumbi: Galoppo treinou normalmente, após ser substituído no intervalo em Campinas depois de uma pancada na coxa esquerda.

Outra boa novidade foi o retorno de Michel Araújo, que estava afastado por conta de uma amidalite, representando um alívio para o técnico Thiago Carpini, já que o São Paulo enfrenta uma série de lesões neste início de temporada.

Atualmente o clube tem cinco jogadores no departamento médico: Rodrigo Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (edema na coxa direita), Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda), Lucas Moura (lesão na região posterior da coxa esquerda) e Wellington Rato (lesão no músculo reto femoral) - este último sendo substituído aos 26 minutos do primeiro tempo em Campinas.

Com a lesão confirmada, Rato deve desfalcar o São Paulo nas próximas semanas. Já Lucas, Rodrigo Nestor e Igor Vinícius se apresentaram de manhã e prosseguiram com seus trabalhos de recuperação no gramado.

Além disso, o clube corre contra o tempo para contratar um reserva para o atacante argentino Calleri, visando o restante da temporada. O tricolor conta apenas com Juan como substituto imediato do camisa 9 e, se quiser um reforço para o setor, pelo regulamento, a diretoria terá até o dia 16 de fevereiro (sexta-feira) para registrar um novo atleta.

O próximo compromisso do São Paulo será o clássico contra o Santos, em casa, na quarta-feira, pela oitava rodada do Paulistão, às 19h30 (de Brasília). O elenco volta a treinar na manhã desta terça-feira.