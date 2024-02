Revelado no São Paulo, João Schmidt reforça Santos em volta ao Morumbi: 'Emoção diferente'

O Santos encerrou sua minitemporada no interior paulista nesta terça-feira com treino em Mirassol. Na quarta, o time do técnico Fábio Carille disputa contra o São Paulo, no MorumBis, seu terceiro clássico no Campeonato Paulista (perdeu do Palmeiras e ganhou do Corinthians). Depois de marcar, de cabeça, o gol da vitória sobre o Corinthians e ser poupado no início do jogo contra o Mirassol, no domingo, o volante João Schmidt volta ao time titular confiante em brilhar diante do ex-time.

"Já estive em bastante jogos no Morumbi. É muito especial e agora defendendo a camisa do Santos contra a torcida do São Paulo vai ser uma emoção diferente, mas vai ser uma emoção muito grande", afirmou o volante de 30 anos que foi revelado no clube do Morumbi.

Líder geral do Campeonato Paulista com 16 pontos, o Santos está no interior de São Paulo desde sábado, quando treinou em São José do Rio Preto para enfrentar o Mirassol pela sétima rodada. O treino de time atraiu muitos torcedores, que lotaram os alambrados do campo onde acontecia a movimentação.

Após o empate em 2 a 2 com o Mirassol, o Santos permaneceu na cidade para se preparar para o clássico. O jogo contra o São Paulo será o primeiro no MorumBis em 11 dias. A direção do Santos já anunciou que a partida contra o São Bernardo, no dia 25, com mando do clube, será no estádio do São Paulo.

Também nesta terça, o Santos anunciou que o amistoso com o Kedah All-Stars, na Malásia, marcado para o domingo, foi cancelado. Nova data deve ser marcada entre os clubes. A delegação do Santos que disputou a Equality Cup permanece em Doha e volta para o Brasil na segunda. O Santos jogou a Equality Cup com a equipe sub-20, reforçada com alguns jogadores do elenco principal.