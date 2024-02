Maltrataram a bola

Em clássico marcado por confusões, quem mais apanhou foi a bola. Maltratada, ela ficou em segundo plano no empate 0 a 0 entre Fluminense e Vasco, no Maracanã, em meio ao descontrole de jogadores, técnicos e uma arbitragem perdida. Só não faltaram expulsões: Fernando Diniz, Thiago Santos e Medel voltaram para o vestiário mais cedo.

No fim das contas, pior para o Cruzmaltino, que foi até melhor no jogo e teve dois gols anulados: um de David, por impedimento milimétrico, e outro de Vegetti, por falta, mas deixou o G-4 e corre grande risco de ficar de fora das semifinais. O duelo com o Botafogo, domingo, no Niltão, ganhou cara de final. Já o Flu pode perder a liderança se o Flamengo vencer hoje o Bangu, às 21h30.

Não bastasse a forte chuva na noite de ontem, os mais de 45 mil vascaínos e tricolores que foram ao Maraca mal puderam assistir a uma partida de futebol. As interrupções por causa dos empurrões na área e interferências do VAR, sobretudo no segundo tempo, tornaram o clássico quente, mas de pouca inspiração. Uma bola no travessão de Léo e um chute de Arias defendido por Léo Jardim foram as melhores chances do jogo, ainda na etapa inicial.

A enrolação prejudicou até mesmo encerramento do primeiro tempo, quando o pico de luz impediu que o VAR revisasse um lances simples na área do Vasco. Só serviu para aflorar os nervos para o segundo tempo. De início, o clima esquentou com Fernando Diniz, que foi expulso por pedir falta inexistente em Guga. Logo depois, uma série de agarrões na área, com o jogo parado, fez o árbitro Bruno Correia distribuir seis cartões: quatro amarelos — dois para cada lado — e vermelhos para Medel e Thiago Santos.

E teve mais polêmica. Pouco antes, o gol de David foi anulado por impedimento quando apenas seu ombro ultrapassava a linha do meio de campo. Já no fim, o VAR pediu ao juiz para rever toque na mão de Cano dentro da área, mas ele manteve a decisão de campo. Vegetti ainda marcou no apagar das luzes, mas tinha feito falta clara.