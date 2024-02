A marcha vai começar

O Botafogo começa hoje, às 21h30, a sua caminhada em busca do título inédito da Libertadores, e, logo de início, precisa encarar os 2.574m de altitude do Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia, no confronto de ida com o Aurora. Mas "veja só que bom que era" sair estrear com uma vitória: o Fogão jogaria pelo empate próxima quarta, no Niltão, e daria ao menos um tempo na crise após deixar o G-4 no Carioca.

A marcha ainda é longa até a fase de grupos, já que a vaga no G-4 do Brasileirão também escapou na reta final do ano passado. Se passar do Aurora, o Glorioso ainda terá pela frente o Bragantino ou o Águilas-COL, em confronto de mata-mata. Embora o cenário não seja simples, a classificação é tratada como obrigação. Após a derrocada no ano passado, uma eliminação precoce seria um banho de água fria depois de sete anos sem disputar a competição — a última vez foi em 2017, quando o Bota caiu para o Grêmio nas quartas de final.

Para começar bem, o Fogão ainda precisa superar um obstáculo maior que a altitude: os desfalques de peso. Principais contratações para a temporadas, Jeffinho e Luiz Henrique estão lesionados, sem previsão de retorno, e nem sequer viajaram. Victor Sá e Savarino são os favoritos para ocupar seus lugares.

Pressionado, o técnico Tiago Nunes não tem margem para dar desculpas e trabalha com a necessidade de vencer para respirar no cargo. Hoje, sua aposta é numa escalação mais experiente, com Damián Suárez na lateral direita. A dúvida fica entre Marlon Freitas e Danilo Barbosa no meio.