Luiz Henrique pode voltar no 2º jogo

O Botafogo corre contra o tempo para poder contar com o atacante Luiz Henrique, com lesão na panturrilha esquerda, na partida de volta da segunda fase da Pré-libertadores, no dia 28, contra o Aurora, às 21h30, no Nilton Santos.

"Para a próxima partida contra o Aurora a gente vai avaliar. O departamento médico foi muito prudente em relação a isso e não quis estabelecer nenhum tipo de prazo", afirmou o treinador Tiago Nunes.

A partida será duas semanas após Luiz Henrique sentir a lesão, na vitória do Botafogo por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, no dia 14, pelo Carioca. Ele entrou no segundo tempo da partida, porque tinha voltado de viagem à Espanha, para acompanhar o aniversário da filha, no dia anterior.

O atleta sofreu uma lesão muscular e o Fogão trata com cuidado a situação para evitar mais problemas na sequência da temporada.