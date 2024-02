O Botafogo só entrará na Copa do Brasil na terceira fase. Ontem, a Portuguesa-RJ avançou para a segunda fase ao empatar em 0 a 0 com o Audax Rio, no Elcyr Resende, em Bacaxá. Na próxima fase, a Lusa vai pegar o vencedor de Real Noroeste-ES x Cuiabá-MT. Já o Cruzeiro-MG perdeu por 2 a 0 para o Souza-PB e está eliminado. O Ituano-SP caiu ao ser derrotado pelo São Luiz-RS, por 2 a 1. Já o Bahia despachou o Moto Club-MA, por 4 a 0.