Fantasma de 23 tá vivo

Depois de seis edições fora, o Botafogo retornou à Libertadores, na noite de ontem, e foi assombrado novamente pelo fantasma dos gols sofridos no fim. Depois de muito assustar e controlar o Aurora fora de casa, no Estádio Félix Caprilles, na altitude de Cochabamba, a equipe comandada por Tiago Nunes recuou e sofreu o gol de empate aos 50 minutos do segundo tempo, fechando em 1 a 1 na estreia. Os gols foram marcados pro Júnior Santos, para o Alvinegro, e Darío Torrico para os donos da casa.

O Fogão começou bem a partida e foram duas oportunidades até o placar ser inaugurado. Na primeira delas, Victor Sá recebeu lindo lançamento de Alexander Barboza, entrou na área, driblou o goleiro e tentou cruzar. A bola explodiu no braço aberto do adversário do time boliviano e o pênalti assinalado. Tiquinho Soares bateu e o goleiro defendeu.

No entanto, aos 26 minutos, após cruzamento da direita, Tiquinho tocou de cabeça e Júnior Santos aproveitou o rebote do goleiro Akologo para estufar a rede.

O Aurora não se abateu e empatou com Amarilla, mas o gol foi anulado após recomendação do VAR por falta em Júnior Santos.

Quando tudo parecia calmo para uma vitória fora de casa, Darío Torrico, aos 50 minutos, driblou Danilo Barbosa e soltou uma bomba no canto esquerdo de Gatito para deixar tudo igual e frustrar os planos do Glorioso.