Arthur Elias aprova estreia da seleção feminina na Copa Ouro, da Concacaf

A seleção brasileira feminina de futebol estreou com vitória na Copa Ouro, organizada pela Concacaf, na madrugada desta quinta-feira. A equipe nacional venceu Porto Rico por 1 a 0, na cidade de San Diego, nos Estados Unidos, e ganhou elogios do técnico Arthur Elias, que comanda o time em sua primeira competição oficial.

Para este torneio, o treinador deixou de fora medalhões da seleção, como Marta e Cristiane. Seu objetivo é testar novas jogadoras, visando a renovação do time. E foi neste clima de testes e de mudanças ao longo do jogo que o Brasil marcou o único gol da partida. Aos 35 minutos do segundo tempo, Gabi Nunes aproveitou cruzamento de Adriana e mandou para as redes. Ela havia acabado de entrar em campo, no lugar de Bia Zaneratto.

O placar, com apenas um gol, poderia ter sido maior. Tanto que a melhor jogadora da partida foi a goleira Martínez, de Porto Rico. Ela evitou uma goleada brasileira fazendo ao menos oito grandes defesas. O Brasil chegou a anotar o segundo gol, mas o lance protagonizado por Ary Borges foi anulado pela arbitragem. E, no último lance do confronto, Debinha acertou a trave.

"Enfrentamos uma equipe que, na minha opinião, é muito bem treinada em relação ao processo de ser consistente e que joga junto a todo momento. No entanto, muitas de nossas jogadoras ainda não atingiram seu ápice de performance porque estão em pré-temporada. A maioria das atletas da seleção brasileira representam clubes no Brasil e nos Estados Unidos. A tendência é a equipe crescer, ganhar na sua coletividade e também na sua preparação individual nessa competição", comentou o treinador.

Arthur Elias enfatizou que a seleção brasileira teve pouco tempo para treinar porque o grupo só ficou completo na terça, véspera da partida de estreia. "A equipe treinou muito pouco, com a equipe completa. Teve apenas um dia de treino. É um novo trabalho com novas jogadoras, uma primeira convocação de muitas atletas. Eu sei que o processo pode ser difícil nesse momento, mas acredito que a equipe continuará crescendo ao longo da competição", afirmou.

Pela programação do torneio, a seleção feminina volta a campo no domingo para enfrentar a Colômbia, novamente em San Diego, na Califórnia. Na quarta que vem, dia 28, o adversário será o Panamá, também pela fase de grupos.