Pulga atrás da orelha?

Após dois jogos fora de campo por causa de uma virose, Pulgar tem treinado normalmente e tem a volta confirmada para o clássico com o Fluminense, amanhã, pela Taça Guanabara. O volante segue titular absoluto, mas o tempo em que esteve fora serviu para o jovem Igor Jesus ganhar pontos com Tite e a torcida do Flamengo.

A princípio, o jovem formado nas categorias de base é apenas terceira opção, atrás de Pulgar e Allan, fora de combate porque está com dengue. Por outro lado, as boas atuações contra Bangu e Boavista serviram para pressionar seus concorrentes na disputa por uma vaga no time. O chileno deve começar o clássico em campo, porém, como voltou a treinar recentemente, as chances de Igor Jesus atuar por alguns minutos são grandes.

Não há dúvida de que, se quem for o titular, formará dupla com De La Cruz no meio de campo, já que Gerson ainda trata infecção real e não vai jogar por tempo indeterminado. Com isso, Luiz Araújo segue titular na ponta esquerda.

Quem também deve voltar ao time é Fabrício Bruno, poupado na goleada por 4 a 0 sobre o Boavista. Se entrar em campo, ele vai completar 100 jogos pelo Mengão.