Tá na maior pressão

Em meio a mais um episódio da crise que assola o clube desde o ano passado, o Botafogo joga pela sobrevivência no Campeonato Carioca hoje, às 16h, contra o lanterna Audax, no Niltão. Palco da partida, o estádio amanheceu com muros pichados em protesto ao momento ruim da equipe. O principal alvo das manifestações foi o atacante Tiquinho Soares, que foi chamado de "pipoqueiro" e teve sua saída do clube pedida pelos alvinegros.

Os pichadores chegaram a apagar uma arte no muro do estádio feita em homenagem ao jogador. No lugar, os vândalos hostilizaram o camisa 9, que perdeu um pênalti no empate em 1 a 1 com o Aurora, na estreia da Libertadores. Além do atacante, o volante Marlon Freitas e o meia Eduardo também foram hostilizados, assim como o diretor de futebol André Mazzuco.

Cabe aos jogadores mostrarem sangue nos olhos para bater o time de pior campanha no Estadual, que não somou um ponto sequer. Em caso de derrota, o time terá que secar o Vasco contra o Volta Redonda, também hoje, às 17h30, para ter chances de ir à semifinal. Se empatar, precisará que o Cruzmaltino não vença e que a Portuguesa bata o Nova Iguaçu, às 18h30.