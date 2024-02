Mascote do Internacional é suspeito de assediar repórter durante o Grenal

No primeiro Grenal do ano, o Internacional saiu vitorioso em uma partida repleta de emoções e controvérsias, virando o jogo contra o Grêmio no Beira-Rio. Entretanto, um episódio lamentável ocorreu nas proximidades do campo. A repórter Gisele Kumpel acusou o mascote do Internacional de assédio sexual durante o clássico. A profissional da Rádio Monumental prestou queixa ainda nas dependências do Beira-Rio, registrando um boletim de ocorrência contra o mascote "Saci" do Internacional.



Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a repórter descreveu a ação do mascote "Saci". Segundo seu relato, o mascote já estava rondando a área atrás do gol de uma forma que a deixava desconfortável. Após o gol do Internacional, marcado por Alan Patrick, o mascote teria se aproximado por trás e dado um beijo em seu rosto sem seu consentimento. A identidade do mascote não foi revelada.



Em resposta, o Internacional divulgou um comunicado declarando sua posição sobre o ocorrido e anunciando a disponibilização das imagens de seu circuito de monitoramento para auxiliar na investigação dos fatos.

O Grenal lamentavelmente terminou num BO pra mim.

Importunação sexual pelo mascote do @SCInternacional



Mais um dia a mulher querendo fazer seu trabalho no futebol e sofrendo com isso com alguns idiotas que são criminosos.



Vou até o fim pra que mais nenhuma mulher passe por isso pic.twitter.com/UVTtBaBpnR — Gi Kümpel (@Gikumpel) February 26, 2024