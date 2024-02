Ituano anuncia Alberto Valentim para escapar do rebaixamento no Paulistão

Quatro dias após demitir Marcinho Freitas, a direção do Ituano anunciou nesta segunda-feira Alberto Valentim como novo treinador. O ex-Palmeiras e Botafogo-RJ assinou até o fim de 2025, mas tem a missão imediata de tirar o time de Itu da zona de rebaixamento, faltando dois jogos para o fim do Campeonato Paulista.

Em situação dramática, o Ituano é o vice-lanterna, com seis pontos, empatado com o Guarani, porém em desvantagem no critério de saldo de gols (-5 a -11). O treinador inicia os trabalhos nesta terça-feira, em preparação para o duelo contra a Inter de Limeira, no sábado, às 20h, fora de casa, e na última rodada diante do São Paulo, em Itu.

Ex-lateral-direito revelado pelo Guarani, Alberto Valentim iniciou a carreira de técnico no Palmeiras, em 2014, quando era ainda auxiliar técnico fixo do clube, e acabou efetivado. Ele também passou pelo Red Bull Brasil, Botafogo, Vasco, Avaí, Cuiabá, CSA e no Pyramids, do Egito. Seu último trabalho foi no Atlético-GO, em 2023.

Sua participação de maior destaque foi no Athletico-PR, onde se sagrou campeão da Copa Sul-Americana, em 2021. No clube paranaense foi onde teve sua maior sequência à frente de uma equipe, somando 28 jogos.

"Alberto Valentim é o novo técnico do Ituano. Após reunião com o gestor Juninho Paulista nesta segunda-feira, foram acertados todos os detalhes do contrato. Ele assinou para as temporadas 2024 e 2025. Ele já comanda o treino a partir desta terça. Ele tem 48 anos", diz a nota publicada pelo Ituano nas redes sociais.

Até então adotando uma postura de continuidade do trabalho, o Ituano demitiu Marcinho Freitas na última quinta-feira, após a eliminação precoce na Copa do Brasil, caindo na primeira fase para o São Luiz-RS após derrota por 2 a 1. Antes, Marcinho havia sido bancado pelo então gestor, Juninho Paulista.