Petterson vacila e pode voltar

O atacante Petterson cometeu atos de indisciplina e será afastado do elenco principal do Athletico-PR. Jogador vai treinar separado e o clube vai ver o que fará com o atleta, podendo devolvê-lo ao Flamengo. A informação é da jornalista Monique Vilela.

O jovem está emprestado até o final do ano com uma opção de compra fixada de três milhões de euros (R$ 16 milhões).

O jogador disputou a Copinha pelo Mengão, onde fez um tento e um passe para gol em três jogos.

Devido ao seu destaque, Petterson teve seu nome, inclusive, veiculado ao Barcelona na última temporada. O clube catalão desejou o empréstimo do atacante do Flamengo por 10 meses, com opção de compra estipulada em quatro milhões de euros (R$ 21,3 milhões) por 70% dos direitos econômicos. Entretanto, a negociação não avançou por conta de uma punição sofrida pelos "Blaugranas" por conta de uma infração no Fair Play Financeiro.