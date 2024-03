Richarlison Celebra Retorno à Seleção. Veja o vídeo da comemoração!

O técnico Dorival Júnior realizou sua estreia nas convocações para a seleção brasileira nesta sexta-feira (01), anunciando os jogadores para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. Entre os 26 selecionados, destaca-se Richarlison, do Tottenham (ING), jogador em excelente forma no clube londrino. Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, Richarlison registrou o momento exato em que seu nome foi anunciado, demonstrando uma explosão de felicidade ao ver seu retorno à seleção canarinho.



O jogador tem atravessado um momento brilhante no Tottenham, o que motivou Dorival a conceder-lhe uma nova oportunidade para demonstrar seu valor com a camisa amarela, após uma temporada anterior decepcionante tanto na seleção quanto no clube inglês.



Os primeiros desafios da seleção brasileira sob o comando de Dorival ocorrerão neste mês de março, com o confronto inicial contra a Inglaterra marcado para o dia 23, em Londres, no icônico estádio de Wembley. Em seguida, a equipe parte para Madrid, onde enfrentará a Espanha no dia 26, no SantiagoBernabéu.