Dia de levantar caneco

Depois de passar todo o ano passado sem conquistar títulos, o Flamengo está a um passo de garantir o primeiro troféu em 2024. Basta um pontinho contra o Madureira, hoje, às 16h, no Maracanã, para o Mengão faturar a Taça Guanabara, na última rodada, e espantar a uruca de 2023.

Com três pontos a mais que o Fluminense, segundo colocado, e 11 gols a mais de saldo, o Rubro-Negro só precisa confirmar o título por mera formalidade. Ainda que perca, teria que levar uma goleada e ver o Flu golear o Botafogo, amanhã, para não ser campeão. Mas vale o esforço para garantir a vitória, já que o time só vai erguer o troféu diante da torcida se pelo menos empatar hoje.

Se não perder hoje, o Mengão ainda vai se tornar o primeiro campeão invicto do novo formato de disputa da Taça Guanabara — desde 2021. De quebra, tem ainda a missão de manter a defesa intacta sob comando de Tite na competição. O único gol sofrido foi com o 'time C', treinado por Mário Jorge, técnico do sub-20.

Se confirmar o título, o Fla vai enfrentar o quarto colocado nas semifinais do Carioca, mas só vai descobrir o adversário amanhã. Fluminense, Nova Iguaçu, Vasco e Botafogo são os candidatos.