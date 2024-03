Inter de Limeira vence Ituano, se classifica para as quartas de final, e elimina o Corinthians

A Inter de Limeira conquistou vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista com uma rodada de antecedência e, de quebra, eliminou o Corinthians da competição. A classificação antecipada foi confirmada com a vitória por 2 a 0 sobre o Ituano neste sábado no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, pela 11.ª rodada.

Com este resultado, Inter de Limeira, que não vencia há três rodadas, chega aos 17 pontos na segunda colocação do Grupo C, com quatro pontos de vantagem sobre o Corinthians. Na última rodada, a Inter poderia ser alcançada pelo Mirassol, que tem 14 pontos, mas leva vantagem no número de vitórias: 5 a 3.

Nas quartas de final, enfrenta o Red Bull Bragantino, com 18 pontos, que também avançou com o êxito da Inter. Na última rodada, os dois times disputam quem vai terminar na primeira colocação do Grupo C. O time de Bragança Paulista tem um ponto de vantagem sobre a Inter.

Em jejum desde a segunda rodada - esta que, aliás, foi sua única vitória na competição diante do Corinthians -, o Ituano que estreava o técnico Alberto Valentim está na zona de rebaixamento. Com apenas seis pontos no Grupo A, só escapa da queda se vencer o São Paulo em Itu no próximo domingo (10) e o Guarani não vencer o Red Bull Bragantino, em Campinas. Na última rodada da primeira fase, a Inter enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, no domingo (10), às 16h.

A Inter de Limeira armou a blitz no começo do jogo e pressionou o Ituano. Assim, não demorou para abrir o marcador. Aos 9 minutos, após cruzamento na área pela direita, Jonathan Silva se atrapalhou com a bola dentro da área e ela sobrou limpa para Gustavo Bochecha marcar.

Continuou melhor e teve a chance de ampliar aos 22, mas Lucas Buchecha parou na boa defesa de Jefferson Paulino. Após a metade do primeiro tempo, o Ituano melhorou e começou a chegar mais ao gol do time da casa.

No segundo tempo, assim como na etapa inicial, a Inter de Limeira marcou no início. Logo aos 2, Cesar Morais cobrou escanteio na área pela esquerda, a defesa afastou e a bola sobrou para Albano pegar de primeira e mandar no ângulo de Jefferson Paulino.

Atrás no marcador e se complicando na parte debaixo da tabela, o Ituano se lançou ao ataque e chegou a acertar o travessão de Max Walef com Claudinho, aos 16. O goleiro da Inter foi o destaque no segundo tempo ao fazer uma linda defesa no reflexo em chute de Thonny Anderson.

FICHA TÉCNICA:

INTER DE LIMEIRA 2 X 0 ITUANO

INTER DE LIMEIRA - Max Walef; JP Galvão (Kauê), Gui Mariano (Lima), Maurício e César; Emerson Santos, Lucas Buchecha e Gustavo Bochecha; Everton Brito (João Felipe), Quirino (Rafael Silva) e Andrew (Albano). Técnico: Junior Rocha.

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Marcel e Jonathan Silva (Kauan Richard); Miqueias, José Aldo (Thonny Anderson) e Eduardo Person; Vinícius Paiva (Bruno Alves), Salatiel (José Carlos) e Pablo. Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Gustavo Bochecha, aos 17 minutos do primeiro tempo, e Albano, aos 2 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - José Aldo e Kauan Richard (Ituano).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araujo.

RENDA - R$ 82.700,00.

PÚBLICO - 3.185 torcedores.

LOCAL - Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP)