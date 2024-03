Vasco classificado

O Vasco ignorou os outros resultados da 11ª rodada da Taça Guanabara, fez seu dever de casa e garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. A equipe comandada pro Ramón Díaz não tomou conhecimento da Portuguesa em São Januário e venceu por 4 a 0 em grande atuação coletiva. Os gols foram marcados por Payet, Adson, Vegetti e David.

Com o placar, o CruzMaltino terminou a fase de classificação do Estadual na terceira colocação e irá enfrentar o Nova Iguaçu. O Orgulho da Baixada venceu o Volta Redonda, confirmou a segunda colocação e terá mando de campo no segundo jogo e vantagem no placar agregado no confronto eliminatório.

Pressionado devido à vitória do Botafogo por 4 a 2 sobre o Fluminense, o Vasco começou com tudo a abriu o placar no início, com Vegetti puxando contra-ataque e servindo Payet, que abriu o placar. O francês estava com tudo e, aos 30, iniciou jogada que terminou em gol de Adson.

No segundo tempo, os papéis se inverteram e Payet lançou Vegetti, que tocou entre as pernas do goleiro Dida e saiu para o abraço para comemorar com o francês. Na reta final, aos 37, foi a vez de David ser agraciado com passe do francês e dar números finais ao jogo.