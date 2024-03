Fluzão desiste de Espínola

A diretoria do Fluzão queria contratar mais um goleiro para o elenco e o alvo era o paraguaio Juan Espínola, titular do Olimpia (PAR). Porém, de acordo com informações do jornalista Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor, o Tricolor acabou desistindo do negócio.

No ano passado, o torcedor do Fluminense teve a oportunidade de acompanhar Espínola. O goleiro foi titular do Olimpia nos dois jogos contra o Tricolor pelas quartas de final da Libertadores, no ano passado. O clube das Laranjeiras venceu as duas partidas: 2 a 0 no Rio e 3 a 1 em Assunção.

Juan Espínola está no Olimpia desde 2023 e coleciona 33 jogos pela equipe paraguaia e chegaria para disputar posição com Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes.

O arqueiro tem passagens pelo futebol argentino e chegou no início do ano passado no Olimpia (PAR). Além disso, ele foi formado nas categorias de base do maior rival de sua atual equipe, o Cerro Porteño (PAR).