Mais um sósia no Mengão! Recém contratado, zagueiro Leo Ortiz já tem imitador na torcidA

Mais nova contratação do Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (6). O jogador, que veio do Bragantino, foi recebido com carinho pela torcida e menos de 24 horas depois da chegada já ganhou um sósia. Trata-se do jovem João Pedro Santos Silva, de 23 anos. No Instagram, onde se intitula o “Léo Ortiz da Torcida”, ele aparece em foto com a camisa do clube da gávea e escreve na legenda: "Cheguei, Nação!".



A brincadeira, porém, teve uma reviravolta surpreendente. João Pedro é vascaíno e todo perfil é uma montagem feita com auxilio de amigos. Mas a semelhança física com Ortiz chamou tanta atenção na web que os próprios flamenguistas o nomearam sósia da torcida, mesmo se tratando de um admirador do time arquirrival.



Os rubro-negros possuem tradição quando se trata de sósias, que costumam comparecer no estádio frequentemente e sempre caracterizados. Diversos jogadores já foram homenageados nas arquibancadas, entre eles ex-atletas do clube, como Marinho, Diego Ribas e William Arão, e atuais, como Everton Cebolinha, Pedro e Gabigol.

