'PayE.T.' motivado

Em seu melhor momento pelo Vasco, o meia francês Dimitri Payet se declarou ao clube e à torcida cruzmaltina. Em entrevista ao jornal francês L'Equipe, o camisa 10 elogiou o futebol brasileiro e afirmou que os vascaínos salvaram sua carreira e seu amor ao futebol.

"Sempre escolhi meus clubes com base em seus estádios. Eles têm de estar cheios e tem de haver uma atmosfera. Isso é o mais importante. Eu precisava dessa paixão. Se eu não tivesse isso, teria morrido lentamente. Adoro quando os torcedores são exigentes", iniciou Payet.

O meia francês teve uma saída conturbada do Olympique de Marselha, clube onde é ídolo. Por conta disso, Payet afirmou que ficou "sem chão" com a não-renovação de seu contrato. Porém, foi no Vasco onde o jogador reencontrou seu prazer pelo futebol, graças ao clube e à torcida.

"Para ser sincero, a ferida nunca vai cicatrizar (com o Marseille). O rompimento foi brutal e muito difícil para mim. Depois disso, você tem que viver com isso. Quando cheguei ao Brasil, eu estava no chão. Foi difícil. Na hora da coletiva de imprensa (anunciando sua saída do OM), estava tudo acabado. Na minha cabeça, eu não conseguia ver onde poderia me recuperar. Obrigado ao Vasco e aos torcedores, que me ajudaram a me reerguer. Foi o amor deles que me salvou", confessou o camisa 10.

Payet também se declarou ao futebol brasileiro, onde conseguiu se manter em alto nível de competitividade mesmo longe da Europa.

"Isso me motivou ainda mais. Eu encarei isso como um desafio extra. Estou feliz com minha escolha, adoro esse campeonato. É emocionante, com uma torcida incrível. É uma verdadeira emoção viver toda essa loucura no país do futebol!", comemorou.