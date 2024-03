Flamengo derrota o Fluminense e fica muito perto da final do Campeonato Carioca

Com um gol de Everton no primeiro tempo e outro de Pedro no segundo, o Flamengo derrotou o Fluminense, por 2 a 0, neste sábado, no Maracanã, no duelo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Com o resultado, o time do técnico Tite poderá até perder na semana que vem para garantir vaga na decisão. A equipe tricolor terá de ganhar por três gols de diferença.

O primeiro tempo foi todo dominado pelo Flamengo. Jogando pelas pontas e abastecendo o centroavante Pedro com bolas alçadas na área, o time rubro-negro somou várias oportunidades, sem deixar que o rival saísse de seu próprio campo.

Cebolinha e De la Cruz levaram perigo à meta de Fábio, mas foi Pedro o responsável pelo lance mãos bonito dos primeiros 45 minutos. Após bola levantada na área, o atacante, em espaço muito pequeno, conseguiu girar o corpo e mandar a bola de bicicleta, mas a finalização foi na trave direita, aos 27 minutos.

De tanto tentar os cruzamentos, o Flamengo teve êxito aos 46 minutos. Pulgar cruzou da direita e Everton surgiu rápido pela esquerda para enfiar a cabeça na bola. Fábio não teve tempo para reagir: 1 a 0, Flamengo. Os primeiros 45 minutos terminaram com o placar justo.

A brinca do técnico Fernando Diniz deve ter sido enorme no intervalo. O Fluminense voltou com outra postura e equilibrou a disputa. O veterano Marcelo entrou na lateral-esquerda.

O Flamengo passou a usar mais os contra-ataques, mas não deixou de ser nervoso. Luiz Araújo, de longe, forçou Fábio a fazer mais uma boa defesa na partida, aos dez minutos.

A resposta do Fluminense veio aos 15 minutos. Depois da bola ficar rondando a área do Flamengo em três momentos, Arias perdeu a chance do empate.

Aos 17 minutos, o Fluminense passou a jogar com dez homens, após a expulsão de Thiago Santos, depois de cometer falta violenta em Everton.

A partir daí, o domínio passou a ser do Flamengo, que soube tocar a bola e explorar os espaços vazios. Aos 33, Arrascaeta perdeu boa chance para aumentar a vantagem no placar. Aos 44, Victor Hugo, que substituiu Everton, obrigou Fábio a mais uma defesa.

Mas o placar de 1 a 0 era pouco para o Flamengo. Justiça se fez aos 45 minutos, quando Pedro, de cabeça, fez o segundo gol rubro-negro. O atacante chegou a nove gols em nove jogos do Carioca.

O prejuízo do Fluminense poderia ter sido maior, mas Fábio fez grande defesa em forte finalização de Pedro, aos 49 minutos.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 2 FLAMENGO

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo (Antônio Carlos) e Diogo Barbosa (Marcelo); Martinelli, Renato Augusto (Manoel), Ganso (Lima) e Arias; Keno (Lelê) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar (Igor Jesus), De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique), Pedro e Everton (Victor Hugo). Técnico: Tite.

GOLS - Everton aos 46 minutos do primeiro tempo. Pedro aos 45 minutos do segundo.

CARTÃO AMARELO - De la Cruz, Guga, Martinelli, Felipe Melo.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz.

RENDA E PÚBLICO - não divulgados.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).