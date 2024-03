Tite enaltece a vitória

"Um resultado inconteste". Essas foram as palavras de Tite para definir a atuação do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, sábado, no Maracanã. Após o jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca, o treinador rubro-negro enalteceu a atuação de seu time, entretanto, afirmou que a série ainda não está definida.

"Um grande jogo. Um jogo digno da grandeza do Fla-Flu, da qualidade técnica das duas equipes, de uma grande apresentação. E um resultado inconteste. Não dá para avaliar os números agora, não tem jeito. A adrenalina fica projetando uma semifinal ainda aberta", iniciou Tite.

Com o resultado, o Flamengo só não se classificará para a final do Carioca caso perca por três ou mais gols de diferença para o Fluminense no jogo de volta. Tite falou sobre como manter a competitividade com a vantagem.

"Tem uma relação de profissionais que são transparentes e leais. Que querem trabalhar. E querem merecer através do trabalho. Não quer tirar nada do adversário ou de arbitragem, mas também não quer que ninguém tire o que é seu. É um direito. Ela procura dentro do trabalho se fazer merecedora. Às vezes o jogo do desempenho não é o jogo do placar, mas às vezes se traduz. Temos um grupo extraordinário", garantiu Tite.