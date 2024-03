Defesa diz que Wesley foi provocado

Acusado de agredir e ameaçar um empresário em um quiosque da Barra da Tijuca, no último domingo, o lateral-direito Wesley, do Flamengo, alega que foi provocado pela suposta vítima. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, a estratégia da defesa será provar que o atleta e seus amigos foram incomodados pelo homem durante todo momento que estiveram no local com deboches e gritos.

De acordo com a defesa, o empresário chegou a proferir a seguinte frase para Wesley: "Você vai acabar parando no Bangu". Os advogados de Wesley já têm em mãos imagens da câmera de segurança do local e irão utilizá-las para tentar provar que houve provocações.