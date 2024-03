Leonardo Botto garante que as cervejas não nasceram com viés comercial e, sim, como forma de confraternizar e celebrar os títulos que viriam com os amigos tricolores. Entretanto, há um alto custo de produção e as vendas surgiram como uma maneira de aliviar os gastos.

Com muito amor, o mestre cervejeiro almeja produzir novos rótulos do Fluminense. Que se repita o sucesso de 2007 e 2023, e que 2008 tenha sido uma exceção. "Tenho que me dedicar e sonhar cada vez mais", finalizou.